Roma, Wijnaldum: gamba ingessata. Adesso il consulto con il medico di Friedkin

Questa mattina presso la clinica Villa Stuart, riferisce Gianluca Lengua su ilmessaggero.it, verrà applicato un gesso sulla gambadestra di Gini Wijnaldum per immobilizzare la tibia fratturata e nei prossimi giorni è atteso a Roma il dottor Georg Ahlbäumer della Klinik Gut di St. Moritz. Il medico di fiducia di Dan Friedkin valuterà la situazione e illustrerà quella che secondo lui è la strategia migliore da seguire. Anche perché il giocatore ha preso consapevolezza che, anche con l’intervento chirurgico, recuperare in tempo per il Mondiale sarebbe altamente improbabile.