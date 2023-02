Roma, vinta la causa con New Balance. Via libera per l’accordo con Adidas

La Roma vince la causa con New Balance. Come riportato da Calcio e finanza, il club giallorosso ha ottenuto un'importante vittoria in un arbitrato internazionale ICC contro il brand di Boston. Via libera dunque all'accordo con Adidas che sarà il nuovo sponsor tecnico a partire dalla prossima stagione. Nelle scorse settimane New Balance aveva accusato la Roma di aver violato la clausola di prelazione presente nel contratto avendo chiuso l'accordo con il brand tedesco prima di aver interrotto l'accordo già in essere. La richiesta era di inibire l'accordo con il brand tedesco e di conseguenza rinnovare con la stessa New Balance ma l'Arbitro Unico ha integralmente rigettato le accuse. La Roma ha quindi rispettato la clausola presente nel contratto, concludendo il contratto con New balance solo dopo che quest'ultima non aveva pareggiato l'offerta fatta da Adidas. La Roma è stata assistita da Cleary Gottlieb, con il partner Ferdinando Emanuele e il counsel Paolo Bertoli.