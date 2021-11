Roma: Vina infortunato, l’Uruguay non lo convoca

Il terzino ha una lesione all'adduttore che lo costringerà a restare fuori contro il Venezia

L'Uruguay dovrà fare a meno di Matias Vina per i match con Argentina e Bolivia. Il terzino non è stato convocato dal ct Tabarez a causa della lesione all'adduttore destro, che lo terrà fuori anche contro il Venezia domenica. Una brutta perdita per gli uruguaiani, che si giocheranno la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Il giocatore resterà a Roma a curarsi, Mourinho spera di riaverlo al 100% già per il primo match dopo la sosta contro il Genoa.