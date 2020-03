Roma, Villar in quarantena: “Mi sto allenando con i pesi e la cyclette” – VIDEO

Il centrocampista giallorosso Gonzalo Villar ha voluto raccontare tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram come sta passando questi giorni di quarantena romana, tra l’allenamento casalingo e lo studio. Queste le parole dell’ex giocatore dell’Elche: “Sono Gonzalo Villar, calciatore della Roma. Vi voglio raccontare un po’ come stanno andando questi giorni di isolamento. E’ da 16 giorni che siamo chiusi in casa, per fortuna ho questa terrazza abbastanza grande dove ho una cyclette e i pesi con cui posso allenarmi e dove passo gran parte della giornata. Voglio studiare un po’ perché avrò gli esami da dare via internet“. E poi il commento finale a chiusura del video: “Senza perdere il sorriso, anche se siamo lontani“.