Roma, Villar cambia numero? Ieri in campo con la “8” ereditata da Perotti

Lo spagnolo con la Ternana cambiato numero di maglia, mentre giovedì scorso con il Montecatini aveva indossato il suo classico "14"

Tra le poche curiosità trapelate ieri dal match con la Ternana, vinto dalla Roma per 2-0, c'è il nuovo numero di maglia scelto da Gonzalo Villar. Lo spagnolo, che contro il Montecatini aveva indossato la sua classica numero 14, ieri ha invece optato per la numero 8, che fino alla scorsa estate era stata di Diego Perotti. Le numerazioni di quest'anno non sono ancora ufficiali, ma una dichiarazione passata dello spagnolo fa pensare che l'8 possa diventare il suo nuovo numero: "Perché ho scelto il numero 14? Non c’è una storia particolare. Mi piaceva il numero 8 che portavo all’Elche. Qui lo aveva Perotti che era mio amico e gli ho chiesto di lasciarmi il numero 8. Lui è andato da Gombar e gli ha chiesto di lasciarmi il numero. Diego è una bella persona e mi manca".