Roma-Verona, le probabili formazioni dei quotidiani: Cristante di nuovo in difesa, dubbio Pellegrini

La Roma punta la terza vittoria consecutiva. Questa sera all’Olimpico Fonseca e i suoi sfideranno il Verona di Juric. I giallorossi sperano di centrare i tre punti per tenersi stretti il quinto posto per un’altra giornata. Il portoghese per la partita di oggi confermerà la difesa a tre, con il ritorno al centro di Cristante al posto di Fazio. A destra Zappacosta è favorito su Peres, mentre sul lato opposto torna Spinazzola. Diawara imposterà al centro in coppia con Veretout, mentre il dubbio più grande riguarda Pellegrini, che potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Mkhitaryan. Dzeko torna dall’inizio. Ancora panchina per Zaniolo.

Le probabili formazioni dei quotidiani

LEGGO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Mancini; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

LA REPUBBLICA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Perez, Pellegrini; Dzeko.

IL CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Mancini; Zappacosta, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko.

LA STAMPA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.