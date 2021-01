Roma-Verona, le formazioni: Mkhitaryan e Pellegrini dietro Mayoral – LIVE

Per la pace con Dzeko se ne parlerà da domani. Stasera ciò che conta di più per la Roma e per Fonseca è battere il Verona per restare in zona Champions nella giornata che inaugura il girone di ritorno. I giallorossi arrivano dalla vittoria all’ultimo secondo con lo Spezia grazie a Lorenzo Pellegrini, ma hanno vissuto giorni particolari con l’attaccante bosniaco vicinissimo di nuovo all’addio.

Il rapporto con Fonseca è da ricostruire, intanto alle 20.45 all’Olimpico il tecnico portoghese vuole i tre punti per “vendicare” l’andata: finì 0-0 sul campo, ma l’errore in lista con Diawara costò il primo dei due 3-0 a tavolino stagionali (e per il quale la Roma ha depositato al Coni il ricorso). Dzeko in tribuna, “prima” all’Olimpico anche per i nuovi acquisti El Shaarawy e Reynolds.

Fonseca sceglie ancora Pau Lopez in porta, con Mancini (al rientro dalla squalifica), Smalling e Ibanez in difesa. In mezzo al campo la linea a quattro ormai titolare: Karsdorp e Spinazzola esterni e la coppia Veretout-Villar al centro. Sulla trequarti Pellegrini e il recupero Mkhitaryan alle spalle di Borja Mayoral.

LE FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

A disp.: Fuzato, Mirante, Santon, Kumbulla, Peres, Calafiori, Cristante, Diawara, Pastore, Carles Perez.

All.: Paulo Fonseca.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Ceccherini, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

A disp.: Terracciano, Berardi, Pandur, Dawidowicz, Lovato, Udogie, Cetin, Amione, Bessa, Colley, Lasagna.

All.: Ivan Juric.

Arbitro: Piccinini

Assistenti: Paganessi – Villa

IV Uomo: Giua

Var: Guida

AVar: Lo Cicero