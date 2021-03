Roma sconfitta col Napoli: Dan Friedkin deluso scuote la testa in tribuna

La Roma perde l’ennesimo big match. Contro il Napoli i giallorossi cedono con un netto 2-0. “Ci manca la mentalità” spiega Fonseca al termine del match. E i Friedkin non hanno nascosto l’amarezza. Durante i minuti di recupero, il presidente è stato inquadrato mentre scuoteva la testa deluso. I due texani difficilmente mostrano le loro emozioni, ma questa sera era complicato non far trasparire lo sconforto per la sconfitta. I tifosi, che aspettano ancora una loro intervista, si aspettano a questo punto una presa di posizione per il futuro. È l’ora di pensare a un post-Fonseca? La stagione volge al termine, il momento della decisione è quasi arrivato.