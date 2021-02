Roma-Udinese, probabili formazioni: Fonseca con Mayoral, Gotti ritrova de Paul

Dopo la sconfitta con la Juventus, la Roma ospita l’Udinese per tornare a vincere e difendere il quarto posto dall’assalto della Lazio. La sfida, valida per la 21° giornata di Serie A (fischio d’inizio domenica 14 febbraio alle 12.30), metterà di fronte la formazione giallorossa e l’ultima squadra capace di batterla all’Olimpico in campionato. I friulani di Gotti, inoltre, arrivano da due successi consecutivi contro Spezia e Verona.

Rispetto alla partita di Torino, Fonseca avrà disposizione Pellegrini, al rientro dopo la squalifica scontata con la Juve. In porta ci sarà di nuovo Pau Lopez, davanti a lui Cristante insidia Kumbulla per un posto vicino a Mancini e Ibanez. Confermati Karsdorp e Spinazzola sulle fasce, saranno ancora Villar e Veretout a reggere la mediana, con Mkhitaryan e il già citato Pellegrini sulla trequarti. In attacco, probabile nuova chance per Mayoral: Dzeko partirà dunque dalla panchina. Oltre a Zaniolo, indisponibili anche Smalling (lesione al flessore della coscia destra) e Reynolds (ritardo di condizione). Recuperano invece Pedro ed El Shaarawy, che entreranno a gara in corso.

In casa Udinese, Gotti ritrova de Paul dopo il turno di stop decretato dal giudice sportivo, ma perde Pereyra per colpa di uno stiramento muscolare. Nel solito 3-5-2 del tecnico bianconero – già privo degli infortunati Forestieri, Jajalo e Pussetto – troveranno spazio Becao, Bonifazi e Samir davanti a Musso, con Stryger Larsen e Zeegelaar sulle corsie esterne e il trio formato da de Paul, Arslan e Walace a centrocampo. In attacco Deulofeu accompagnerà Llorente.

Roma-Udinese, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Peres, Santon, Calafiori, Cristante, Diawara, Pastore, Pedro, Perez, El Shaarawy, Dzeko.

All.: Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, de Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu.

A disp.: Scuffet, Gasparini, De Maio, Nuytinck, Ouwejean, Molina, Makengo, Braaf, Micin, Nestorovski, Okaka.

All.: Gotti.