Roma-Udinese, le formazioni ufficiali di Mourinho e Sottil

Le scelte dei due mister per la sfida dell'Olimpico. Mourinho schiera Llorente al posto di Ibanez e Bove in mezzo al campo insieme a Cristante

La Roma torna in campo per la 30esima giornata di campionato dopo la sconfitta in Europa League contro il Feyenoord. Mourinho schiera dal 1' Celik e fa riposare Spinazzola, sulla sinistra ci sarà El Shaarawy. Davanti out Dybala, gioca Belotti con alle spalle Pellegrini e Wijnaldum. Difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Llorente.