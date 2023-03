Roma, tris di quarti senza interruzione: non accadeva da 30 anni

Tre volte di fila tra le prime otto d’Europa, o meglio dell’Europa che giochi. La Roma si dimostra ancora animale da coppa e al contrario di altri sarà ancora protagonista in Primavera a livello internazionale. Dopo la semifinale di Europa League di due anni fa con Fonseca giocata e persa con il Manchester United e la vittoria della Conference la scorsa stagione ieri sono arrivati i quarti ottenuti grazie all’imbattibilità contro la Real Sociedad. Per risalire a un filotto così bisogna risalire alla Roma più forte della storia. Quella a cavallo tra il 1982 e il 1985 quando Conti e compagni raggiunsero rispettivamente: i quarti di coppa Uefa persi per un soffio col Benfica, la maledetta finale di Coppa dei Campioni col Liverpool e i quarti di coppa delle Coppe con il Bayern Monaco. Trent’anni fa. Poi i due quarti di fila di Spalletti in Champions e la semifinale di Di Francesco dopo la rimonta sul Barcellona. Che a livello di prestigio potrebbero pesare anche di più, ma oggi c’è ancora la speranza di alzare un trofeo. E con Mourinho in panchina non si tratta di utopia.