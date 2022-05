Roma, tre tifosi accoltellati nel quartiere Flaminio durante i festeggiamenti

Si tratta di due aggressioni distinte: la prima è avvenuta per mano di gente con il volto coperto, nella seconda sono rimasti feriti due giovani

Non solo la festa, purtroppo, a colorare la notte della capitale che fino all'alba ha preso d'assalto la città per il trionfo della Roma in Conference League contro il Feyenoord. Secondo quanto riporta l'Ansa, infatta, alcuni tifosi giallorossi sono stati accoltellati ieri sera in viale Della Vignola e in piazzale delle Belle Arti, nella zona del quartiere Flaminio. Sono due episodi distinti, sui quali stanno lavorando i carabinieri.