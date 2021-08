Roma-Trabzonspor, i convocati di Avci: Gervinho e Peres tornano all’Olimpico

La Roma accoglie la squadra turca per il ritorno dei playoff di Conference League

In attesa del calcio di inizio, domani alle 19:00, il Trabzonspor ha comunicato sui propri profili social la lista dei convocati per il match contro la Roma valido per il ritorno dei Playoff di Conference League. La dirigenza turca ha annunciato che la squadra è partita da Trebisonda questa mattina alle 9 con un aereo privato, poi nella capitale raggiungerà l'hotel dove i giocatori alloggeranno fino al match. Ai giallorossi basterà un pareggio per passare il turno, forti del 2-1 dell'andata firmato da Pellegrini e Shomurodov. Ecco la lista completa diramata dal Trabzonspor: