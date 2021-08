Roma, tornano i tifosi: Olimpico per 32mila, settimana prossima le decisioni

Con il decreto che apre gli stadi al 50% il club si prepara alla distribuzione dei biglietti e alle norme di sicurezza. Prelazione per gli ex abbonati

Valerio Salviani

Non è ancora la notizia che aspettavano i Friedkin, ma è certamente un passo verso la normalità. Il Governo ha comunicato la riapertura al 50% degli stadi, senza la necessità di rispettare il metro di distanza tra i seggiolini, ma con Green Pass e in zona bianca. Tradotto in numeri, lo stadio Olimpico tornerà a popolarsi, già dall'esordio con la Fiorentina del 22 agosto, con una capienza massima di circa 32mila posti. Con le nuove norme di sicurezza, gli 80mila dei bei tempi non esistono più e quando si tornerà alle capienze massime i posti in vendita saranno circa 65mila. Per il momento i club dovranno accontentarsi (la minaccia di non presentarsi alla prima giornata sembra scongiurata), ma alcune frange del Governo sono già al lavoro per chiedere a Presidente del Consiglio Mario Draghi di alzare il limite al 75%.

Roma-Fiorentina: i biglietti in vendita e la scelta sugli abbonati

La prossima settimana la Roma si riunirà a Trigoria per mettere a punto le modalità di vendita dei biglietti. Lo stesso faranno all'Osservatorio, per studiare le norme di sicurezza da attuare nella gestione del flusso dei tifosi. Le modalità di accesso saranno decise sulla base di quelle messe in atto all'Europeo. La certezza è che gli oltre 21mila abbonati della stagione 2019/20 avranno la prelazione. Poi scatterà la vendita libera per i restanti 11mila tagliandi, che probabilmente non faranno fatica a esaurirsi. La voglia di tornare a tifare la Roma allo stadio è tanta e 32mila tifosi è una cifra standard per la Roma. Per tornare all'ultimo match all'Olimpico aperto ai tifosi giallorossi si deve andare indietro fino al 23 febbraio 2020. La partita era Roma-Lecce, finita 4-0. I tifosi presenti erano 34mila, qualcuno in più di quelli che potranno entrare con la Fiorentina.

Friedkin con i tifosi per la prima volta. E Mourinho è pronto a cantare l'inno

Roma-Fiorentina sarà un match emozionante per tutti. Anche e soprattutto per i Friedkin, che da quando hanno comprato il club, hanno sempre vissuto le partite a porte chiuse o con un massimo di 1000 tifosi. Il 22 agosto avranno un assaggio dell'amore e della carica che i tifosi sanno trasmettere alla squadra in ogni match. Sarà speciale anche per Mourinho, ovviamente. Lo Special One ha già raccontato di avere una passione nascosta per l'inno della Roma. Conoscendolo, nessuno si stupirà a vederlo cantare "Roma, Roma, Roma" prima del fischio d'inizio.