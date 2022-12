Roma, torna la Joya a Trigoria: applausi, selfie e allenamento. Ecco il Dybala day

Un applauso convinto, le pacche sulle spalle e l'abbraccio soprattutto dei suoi amici Ibanez e Vina. Paulo Dybala è tornato da Re a Trigoria dopo la conquista del Mondiale. La Joya si è tagliato parte delle ferie pur di tornare a Roma entro Capodanno come aveva chiesto Mourinho. Troppo importante la sua presenza per ripartire di slancio alla ripresa del campionato. L'argentino è atterrato a Fiumicino all'alba e dopo poche ore era a Trigoria dove ad accoglierlo c'era anche Wijnaldum. Una chiacchierata con Mourinho, qualche foto con i compagni di squadra e i complimenti pubblici di Matic mentre veniva riaperta la sua villa all'Infernetto. In molti hanno scherzato con Dybala: da Abraham a Zaniolo passando per Smalling. "Pensavamo che stavi ancora nel pullman in mezzo alla folla", la battuta più ricorrente. Poi di corsa in campo: seduta individuale sotto gli occhi di Mourinho. Il tecnico voleva testarne l'integrità fisica, e tutto è andato per il meglio. Maglia pronta per il Bologna quindi. Fin qui Dybala è stato fondamentale per i destini di una squadra che non ha altre stelle in grado di cambiare la rotta. Anche se la sua luce a qualcuno può dar fastidio.