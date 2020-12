Fonseca: “Non capisco perché siamo gli unici a giocare di giovedì. Mancini è pronto” – AUDIO

La Roma torna in campo per il turno infrasettimanale, domani sera alle 20.45. Dopo la vittoria schiacciante a Bologna, i giallorossi ricevono all’Olimpico un Torino in grandissima difficoltà, ultimo in classifica insieme a Crotone e Genoa con 6 punti in 11 partite. Dagli ultimi allenamenti, Fonseca ha ritrovato alcune pedine importanti anche se non avrà Cristante per squalifica. Chiuso il girone di Europa League e conosciuto l’avversario dei sedicesimi, il Braga, la Roma si concentra sulle ultime tre partite dell’anno prima della sosta natalizia. Paulo Fonseca prende la parola nella consueta conferenza stampa a Trigoria, in programma alle 13.30: la diretta scritta su Forzaroma.info.

Il precedente contro il Torino dello scorso 5 gennaio è un segnale di pericolosità dei vostri avversari? Che momento stanno vivendo?

La partita di 11 mesi fa non è importante adesso, è importante la qualità del Torino: per me è una squadra forte. La classifica non dimostra la loro qualità. Sono sicuro che abbiamo una partita difficilissima, contro una squadra molto organizzata, che vuole sempre giocare e avere la palla. E’ importante per me sentire che il Torino è un avversario forte: dobbiamo fare una partita al nostro massimo per poter vincere.

Come stanno Mancini e Kumbulla?

Kumbulla sta bene, non ha lesioni. Mancini è pronto per giocare, così come Smalling: vediamo domani chi giocherà.

Lukaku ha detto di sentirsi tra i primi 5 attaccanti al mondo: metterebbe Dzeko nella lista?

Non sono d’accordo con Lukaku. Per me i due migliori attaccanti al mondo sono Dzeko e Borja Mayoral, che sono i miei. Il terzo è Mkhitaryan.

Nelle ultime 19 gare in Serie A avete fatto 44 punti: i ritmi sono da vertice. Cosa chiede ai suoi per mantenere questo livello?

Ambizione, in ogni partita. Per noi i numeri non contano, quella che è importante è la prossima partita e la prossima è col Torino: come ho detto, sarà difficile. Noi dobbiamo sempre mantenere la nostra ambizione.

La Roma sta vivendo un momento brillante: ha modificato qualcosa nella preparazione per non vedere il calo dello scorso anno?

E’ difficile cambiare la preparazione quando non abbiamo tempo tempo, giochiamo 3 partite a settimana. E’ normale però che la squadra sta meglio in questo momento, siamo insieme da più tempo e i risultati anche portano motivazione. Cambiare la preparazione è difficile in questo momento, praticamente non ci alleniamo, recuperiamo soltanto.

E’ una partita più pericolosa di quella contro il Bologna?

Sono tutte pericolose le partite qui in Italia, contro tutti gli avversari. Pensavo fosse difficile vincere a Bologna come penso sarà molto difficile vincere contro il Torino: in Italia è complicato contro ogni squadra.

Ritiene che ci sia una disparità di trattamento arbitrale tra la Roma e altre squadre di Serie A?

Per me questo è un discorso chiuso.

Cosa serve sul mercato per rinforzare la squadra?

Sto pensando solo alla partita con il Torino. Avremo tempo a gennaio di pensare come possiamo migliorare la squadra.

Karsdorp può giocare 3 partite a settimana? Il suo recupero è la sua grande scommessa vinta?

Dobbiamo avere attenzione con la sua situazione in questo momento. Sta tornando a giocare con regolarità e al momento affronta le partite con grande intensità, ma dobbiamo avere attenzione nel momento in cui abbiamo 3 partite a settimana. E’ difficile per lui giocarne tre adesso.

Ci ha abituato a cambiare molto tra campionato e coppa: ci saranno novità nel turno infrasettimanale?

Io non voglio cambiare molto, ma abbiamo la situazione di Karsdorp e Cristante: cambieremo due o tre giocatori. Non possiamo dimenticare che dopo abbiamo una partita e qui scusate, ma non capisco perchè la Roma è l’unica squadra che gioca di giovedì, con meno di 72 ore per l’altra partita (ndr. da calendario, anche Fiorentina, Sampdoria e Verona, giocando sabato prossimo, avranno lo stesso recupero dei giallorossi) quando oggi si giocano quasi tutte le partite: dobbiamo avere attenzione, nella prossima partita cambierò come ho detto due o tre giocatori.

Il Torino ha 6 punti, è in difficoltà: che rischi vede per domani?

Come ho detto on possiamo guardare solo la classifica. Ho visto quasi tutte le loro partite, non possiamo dimenticare che il Torino in 7 partite è stata vicina a vincere, anche contro le grandi squadre: questo è un segnale di qualità. Fa sempre gol, difendono corti e compatti e sono forti in contropiede: ha grande qualità. Come ho detto sarà una partita difficile, non possiamo guardare la classifica ma alla loro qualità.

Come sta Mirante? Giocherà Pau Lopez?

Sta meglio, ma domani gioca Pau Lopez.