Roma, tifosi a Piazza di Spagna: la Digos apre l’indagine

Continuano le polemiche riguardanti la manifestazione dei tifosi giallorossi in occasione dell’anniversario del 22 luglio. Secondo quanto riporta ilmessaggero.it la Digos sta portando avanti le indagini per l’identificazione dei partecipanti che rischierebbero una denuncia per manifestazione non autorizzata. Già in mattinata erano arrivate le parole di denuncia di Daniela Porro, soprintendente speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma: “Sono preoccupata, perché i tifosi vanno a Piazza di Spagna sentendola bella e come cosa loro, il che andrebbe anche bene: il mio dispiacere nasce quando la trattano come un campo di calcetto, o uno spazio qualsiasi“.