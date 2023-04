Roma, tensione al Colosseo: 200 ultras tentano l’assalto ai tifosi del Feyenoord

Nella notte una trentina di tifosi del Feyenoord si sono ritrovati a bere presso il pub irlandese Shamrock di via del Colosseo. All’esterno del locale camionette della polizia e uomini in assetto antisommossa presidiavano la zona per evitare scontri, che sono stati scongiurati intorno alla mezzanotte. Circa 200 ultras, presumibilmente romanisti (alcuni di loro incappucciati e con caschi in testa, altri con bastoni in mano), hanno cercato di attaccare gli olandesi poco prima della mezzanotte quando alcuni di loro hanno postato su Instagram le immagini della serata presso il locale. Gli assalitori sono stati respinti dalle forze dell’ordine, gli agenti hanno evitato il contatto tenendoli a distanza e disperdendoli nell’area di via Fori Imperiali e Collo Oppio. Successivamente hanno fatto salire gli olandesi su un paio di pullman blu e scortati negli alberghi della Capitale. Gli agenti sono rimasti a presidiare la zona fino a notte fonda per evitare nuovi blitz.