Roma, tensione a Trigoria: un tifoso insulta Diawara, lui reagisce

Il centrocampista è sceso dalla macchina, rispondendo a tono al tifoso che gli chiedeva a gran voce di lasciare la Roma

Momenti di tensione ieri a Trigoria dopo l’allenamento. Mentre lasciava il centro sportivo, Amadou Diawara è stato fermato da un tifoso che, con toni molto accesi, lo ha invitato a lasciare la Roma e a liberare il posto per un altro centrocampista. Diawara ha reagito, è sceso dall’auto e ha risposto a tono al tifoso in questione. La situazione è poi tornata alla normalità, grazie anche ad altri tifosi presenti, e Diawara è risalito in macchina. Nervoso e anche scosso per quanto accaduto e per il momento complicato che sta vivendo.