Roma, tanti auguri a Gonzalo Villar: il messaggio del club

Non pensava certo di passarlo in isolamento il suo primo compleanno romano, Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo compie oggi 22 anni, con il coronavirus a fare – purtroppo – da protagonista. Il classe ’98 è arrivato dall’Elche nel mercato di gennaio ed è entrato quasi subito nelle rotazioni di Fonseca, che era in piena emergenza a centrocampo. Il club giallorosso gli ha fatto gli auguri sui propri profili social, insieme a Vanessa Bernauer, pilastro della Roma femminile che di anni ne compie invece 32.