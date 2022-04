Roma, tabù confermato: nessuna italiana ha mai vinto una semifinale in Inghilterra

Il computo è ora aggiornato a 5 pareggi e 9 sconfitte per un totale di 14 precedenti

Il pareggio della Roma maturato a Leicester contro le Foxes conferma un vecchio tabù italiano. Infatti, nessun inglese ha mai subito una sconfitta in casa per mano di un club di Serie A nelle semifinali di una competizione UEFA. Il computo è ora aggiornato a 5 pareggi e 9 sconfitte per un totale di 14 precedenti. Il gol di Pellegrini nel primo tempo è stato annullato dall'autorete di Mancini al 67'. La qualificazione alla finale di Conference League, in programma a Tirana, si deciderà la settimana prossima in un Olimpico tutto esaurito. Il capitano giallorosso si è detto fiducioso a fine partita: "Siamo fiduciosi, abbiamo voglia di fare bene. Oggi col sacrificio secondo me abbiamo portato a casa un buon risultato".