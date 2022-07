Roma, svolta storica: delisting a un passo. Raggiunto il 94,56%

Secondo quanto riportato da borsaitaliana.it, oggi 21 luglio 2022, in merito all'Opa promossa dai Friedkin, sono state consegnate 2.906.414 richieste di adesione, che diventano dunque complessivamente 28.902.275, pari al 45,93% dell'offerta. Il club è da tempo riuscito a superare la quota del 90% (la nuova percentuale raggiunta è 94,59%) di azioni della Roma e spera di arrivare presto al 95% per uscire dalla Borsa (mancano 2.571.654 azioni, ovvero il 0,4089 % del totale). Domani sarà l'ultimo giorno per aderire all'Opa, come anche comunicato con un nota sul sito web ufficiale giallorosso.