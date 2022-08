Roma, svelata la data per il ritiro del “Welcome Pack”

La Roma tramite una nota ufficiale sul proprio sito ha comunicato agli abbonati la data dalla quale sarà possibile ritirare il "Welcome Pack". L'iniziativa partirà da lunedì 17 ottobre, e gli abbonati potranno ritirarlo solo presso tre punti vendita ufficiali: Roma Store di Via Ottaviano, di Piazza Colonna e di Via del Corso. Il club giallorosso non ha voluto però svelare i dettagli di questo "Welcome Pack" alimentando ancor di più la curiosità di tutti gli abbonati. I dettagli verranno svelati a ridosso della data del 17 ottobre.