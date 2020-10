Roma, striscione per Enzo Totti in tribuna Tevere: “Ciao Sceriffo, romanista dal cuore d’oro” – FOTO

“Ciao Sceriffo, tifoso romanista dal cuore d’oro”. I tifosi della Roma non dimenticano Enzo Totti, padre della storica leggenda giallorossa, scomparso lunedì scorso dopo aver combattuto allo Spallanzani, contro il Covid-19. Lo striscione di dedica è apparso in tribuna Tevere nel pre-partita di Roma-Benevento. Una settimana per il ricordo del “padre della storia romanista”, con i funerali che si sono celebrati mercoledì nella chiesa Santa Maria del Carmelo, al Torrino. L’affluenza ridotta, a causa delle norme restrittive imposte dall’emergenza sanitaria, non hanno comunque fermato i conoscenti più cari di Totti e famiglia, che hanno ricordato lo “Sceriffo” per tutta la settimana. “I miei dieci giorni più brutti”, aveva dichiarato Francesco Totti su Instagram dopo la dolorosa morte del padre, motivo per cui Francesco non era presente alla Festa del Cinema nell’Incontro Ravvicinato del docufilm “Mi chiamo Francesco” organizzato per oggi.