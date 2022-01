Roma, Spinazzola vicino al recupero: ecco quando potrà tornare in campo

La Roma attende con ansia il ritorno del suo esterno. Finalmente si intravede una luce in fondo al tunnel

La Roma è pronta a riabbracciare Leonardo Spinazzola. L'esterno giallorosso è fermo ai box ormai dallo scorso 2 luglio per la lesione al tendine d'achille e come riportato da Sky Sport, il mese di gennaio può essere fondamentale per il suo recupero. Spinazzola ha intensificato il lavoro individuale e proseguirà per i prossimi giorni i test fisici a Trigoria prima di un consulto con il Dr Lasse Lempainen in Finlandia, previsto per metà gennaio. Da quel momento in poi il giocatore potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo ma per il ritorno in campo si dovrà avere ancora un pò di pazienza. L'obiettivo è tornare in campo per l'inizio di febbraio.