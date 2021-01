Roma-Spezia, Pellegrini non al meglio ma stringe i denti: giocherà dal 1′

Non è al meglio Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso è uscito malconcio dalla gara di Coppa Italia (affaticamento al flessore), ma stringerà i denti e scenderà in campo dal primo minuto in Roma-Spezia. Un segnale importante dal centrocampista, determinato ad aiutare la squadra in questo momento delicato, dopo le due sconfitte nel derby e in coppa. Fonseca, inoltre, per la partita di oggi dovrà fare già a meno di Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Pellegrini sarà schierato nel tridente assieme ai due spagnoli Carles Perez e Borja Mayoral.