Roma-Spezia, la moviola: Maresca nega un rigore solare ai giallorossi

La Roma scende in campo allo Stadio Olimpico per l'ultima gara della stagione. I giallorossi sono chiamati a vincere se vogliono qualificarsi alla fase a gironi della prossima Europa League. L'arbitro del match è Maresca , mentre gli assistenti saranno Carbone e Baccini. Al Var Mazzoleni.

80' - Un giallo a testa per le due panchine: ammoniti Semplici e Santos

77' - Discussione in campo tra Amian e Dybala. Lo spezzino viene ammonito per la trattenuta sull'argentino. Tra i due nasce una lite che causa il giallo anche per l'argentino. Diffidato, anche Paulo salterà l'esordio della nuova stagione.