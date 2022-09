Roma, sold out anche i settori Premium dell’Olimpico

Non accenna placarsi l'entusiasmo intorno alla Roma di Josè Mourinho. Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, il club giallorosso ha comunicato il sold out anche per i settori Premium dello Stadio Olimpico. Oltre 500 aziende hanno scelto di vivere questa stagione appena iniziata presso le aree hospitality del Club godendo di servizi ad hoc come l’ingresso prioritario, l’accesso alle aree privilegiate, la miglior visuale possibile del campo. Inoltre sarà anche possibile usufruire di un'esperienza culinaria di alto livello. Far parte di questa iniziativa significa anche entrare nel Business Club, un prezioso network di contatti che permetterà ad ogni azienda di creare la propria pagina aziendale e di proporre i propri servizi alle quasi 500 realtà presenti all’interno dell’area. Inoltre il Business Club permetterà di potersi assicurare gli ultimi biglietti rimasti in occasione dei big match e delle altre partite della stagione.