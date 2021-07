Roma-Siviglia, le formazioni ufficiali di Mourinho e Lopetegui

José Mourinho decide di stravolgere la formazione rispetto a quella che ha affrontato mercoledì scorso il Porto

Alle 18:30 la Roma scende in campo per la seconda amichevole del ritiro portoghese, quella contro il Siviglia. José Mourinho decide di stravolgere la formazione rispetto a quella che ha affrontato mercoledì scorso il Porto (partita finita 1-1). In porta fuori Rui Patricio e dentro Fuzato, mentre sulle fasce partono dal 1' Reynolds e Calafiori. Centrali di difesa Ibanez e Kumbulla, mentre il centrocampo è tutto nuovo: Bove e Darboe prendono il posto di Villar (infortunato) e Diawara. Sulla trequarti Carles Perez,Mkhitaryan ed El Shaarawy saranno a supporto di BorjaMayoral. Lopetegui invece decide di lasciare il nuovo acquisto Lamela in panchina. A difendere i pali c'è Dmitrovic, sulle fasce Navas e José Angel, mentre in difesa Rekik e Fernando. A centrocampo Gudelj, Rakitic e Oscar, mentre Suso, En-Nesyri e Ocampos completano il terzetto d'attacco.