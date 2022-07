Roma-Shakhtar: sito bloccato per la vendita libera dei biglietti

L'amichevole contro il club ucraino sarà anche l'occasione per presentare davanti al pubblico giallorosso la squadra di Mourinho

La Roma chiama, e i tifosi, ancora una volta, rispondono. Oggi è iniziata la vendita libera per i biglietti della partita del 7 agosto contro lo Shakhtar. Neanche il tempo di dare il via che già si è creata una fila di oltre 45 minuti per poter acquistare il tagliando.