Sconfitta nerissima anche dal punto di vista delle statistiche per la Roma. L’Udinese, infatti, non vinceva all’Olimpico da sei anni: esattamente dal 28 ottobre del 2012, quando espugnò la capitale per 3-2, in rimonta, con il gol di Domizzi e la doppietta di Di Natale. I giallorossi avevano poi trovato sei successi consecutivi: 3-2 nella stagione 2013-14, 2-1 nel 2014-15, 3-1 nel 2015-16, 4-0 nel 2016-17, 3-1 nel 2017-18 e 1-0 nel 2018-19.