Roma-Sassuolo, sold out la Curva Sud e ultimi posti per i distinti: aperta la Nord

La Curva Nord, così come i Distinti Nord (est), sono in vendita a 30€, la stessa cifra dei Distinti Sud che sono quasi terminati

La seconda partita di campionato che si giocherà all'Olimpico, quella di domani con il Sassuolo, si prospetta piena di tifo: molti settori dello stadio infatti sono ormai sold out. La Curva Sud in primis, sia centrale che laterale, così come gran parte della Tribuna Tevere. Per questo la Roma ha deciso di aprire alla vendita anche la Curva Nord, per permettere a tutti coloro che vogliono assistere alla panchina numero mille di José Mourinho, che la festeggerà con i colori giallorossi. I tifosi sperano anche che sarà festeggiata sul campo con una vittoria. La Curva Nord, così come i Distinti Nord (est), sono in vendita a 30€, la stessa cifra dei Distinti Sud che sono quasi terminati.