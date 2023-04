Roma-Salernitana, si va verso il posticipo a lunedì 22 maggio

Un altro posticipo, questa volta benedetto dalla Roma visti i tanti impegni. Oggi la Lega renderà noti gli anticipi e i posticipi della Serie A fino al termine della stagione. La partita contro la Salernitana del 20-21 maggio quasi sicuramente verrà spostata a lunedì 22, alle 18 o alle 20.45. Proprio come si aspetta il club giallorosso. Il motivo? Il club sarà impegnato giovedì 18 maggio, in casa del Bayer Leverkusen alle 21 nella semifinale di ritorno di Europa League. La partita potrebbe finire oltre il 90’ per questo giocare lunedì, con un giorno in più di recupero può essere cruciale. La Salernitana, dal canto suo, è in una situazione di classifica tranquilla anche se non è ancora certa della salvezza (potrebbe però esserlo a fine maggio). L'unico ostacolo è rappresentato dalla finale di coppa Italia del 24 maggio all'Olimpico. Ma i tecnici di Sport e Salute hanno assicurato che il prato reggerà come già accaduto in inverno e tanto più lo sarà in piena primavera. Si tratta della terz'ultima giornata prima di Fiorentina e Spezia, e in mezzo c'è una finale che tutti sperano di giocare.