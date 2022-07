Roma, ritrovata una ragazza scomparsa inclusa nel video di presentazione di Matic

La campagna "Missing Kids" iniziata dalla Roma nel 2019 ottiene un altro bel risultato. Una ragazza greca che era inclusa nel video di presentazione di Matic e Svilar è stata ritrovata: "Una minore inclusa in due dei video di annuncio pubblicati recentemente sui nostri account social è stata ritrovata ed è ora in sicurezza. Si tratta del 13° caso tra quelli inclusi nella campagna del Club. L'AS Roma è stata informata della bella notizia dall'International Center for Missing and Exploited Children (ICMEC), da anni partner del Club in questo progetto. Per motivi legali, l'identità della giovane non può essere rivelata. La ragazza greca è stata inclusa nei video di presentazione di Nemanja Matic e di Mile Svilar.