Roma, ritrovata una ragazza polacca nel video annuncio di Shomurodov

Sale a dodici il numero dei ragazzi ritrovati

Tramite un post sul proprio profilo Twitter, la Roma ha reso noto che una ragazza polacca inclusa nel video di annuncio di Eldor Shomurodov è stata ritrovata e ora si trova al sicuro e in salute. "Sono organizzazioni come ICMEC - riporta il post - e i nostri molti altri partner che hanno questo merito, ma insieme possiamo sensibilizzare tutti mentre lavorano instancabilmente per aiutare gli altri". Sale a dodici il numero dei ragazzi ritrovati tramite la tipologia di annunci adottata dalla Roma alla presentazione di un nuovo giocatore. Una campagna di sensibilizzazione che dunque prosegue per il meglio.