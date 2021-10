Roma, ripresa lenta: il blackout dura sempre venti minuti

Gli approcci dei giallorossi a inizio del primo o del secondo tempo sono quasi sempre negativi. In tre occasioni è arrivata la reazione, ma serve cambiare rotta

Mourinho ha la fama di essere molto incisivo nei suoi discorsi prima, durante e dopo i match. Al momento però, come detto in precedenza, le chiacchierate tra tecnico e squadra non stanno portando i frutti sperati. Il primo a segnare alla Roma nel lasso di tempo incriminato è stato Milenkovic: prima giornata di campionato, i giallorossi sono in vantaggio contro la Fiorentina, ma subiscono il pari del serbo (60’). Stessa storia con il Sassuolo: Roma in vantaggio dopo i primi 45 minuti, si torna in campo e Djuricic pareggia (57’). In entrambe le occasioni i gol non sono stati fatali, alla fine la Roma è riuscita a portare a casa i tre punti. Lo stesso non si può dire del match di Verona. Ancora una volta la squadra di Mourinho ha chiuso il primo tempo in vantaggio, poi nella ripresa i gol nei primi venti minuti sono stati addirittura tre: Barak al 49’, Caprari al 54’ e, dopo il 2-2 momentaneo, il colpo del k.o. firmato da Faraoni al 63’. Una sconfitta che pesa ancora, così come pesa quella del derby. Due gol incassati al 10’ e al 19’ da Milinkovic e Pedro. Poi, quando Ibanez aveva accorciato le distanze, ancora una rete (in contropiede) realizzata da Anderson al 62’. Il dato negativo si ripete con la Juventus: Kean ha segnato al 16’ e la squadra di Allegri si è tenuta il vantaggio fino al triplice fischio. E stava per ripetersi anche con il Napoli, che ha avuto la sua più grande occasione (palo di Osimhen e salvataggio di Karsdorp su Mario Rui) al 60’. Lieto fine con il Cagliari, grazie alla rimonta chiusa dalla perla di Pellegrini.