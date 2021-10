Roma, record per Mourinho: 42 risultati utili consecutivi in casa. Superato Allegri

Il portoghese ha superato addirittura l'allenatore della Juventus con la sua striscia positiva nel 2017

Con la vittoria di questo pomeriggio per 2-0 contro l'Empoli, José Mourinho ha stabilito un nuovo record di risultati utili casalinghi consecutivi. Ben 42 quelli dello Special One nell'era dei tre punti a vittoria, senza mai registrare una sconfitta in Serie A. Il portoghese ha superato addirittura Massimiliano Allegri con la sua striscia positiva nel 2017, a quota 41 gare interne, con 32 partite vinte e 9 pareggiate.