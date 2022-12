Roma, quando O’ Rey incoronò Totti: “E’ il Pelè italiano”

Nessuno nel mondo del calcio è potuto rimanere indifferente di fronte alla notizia della morte di Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé. Ovviamene neanche Francesco Totti che sui social lo ha salutato con un commovente messaggio: "Tu, il calcio. Ciao O' Rey". Questo è stato solo l'ultimo attestato di stima reciproca tra i due ex calciatori, accomunati dalla passione sfrenata della gente e dalla maglia numero 10 tatuata sulla schiena. Nel 2016 infatti Pelé, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, aveva accostato l'ex capitano giallorosso proprio alla sua figura definendolo "il Pelé bianco" oltre ad elogiarne le qualità dentro e fuori dal campo: "E’ molto bravo, credo che adesso sia l'italiano più conosciuto nel mondo". Già anni prima però non erano mancati i messaggi di stima da parte della stella brasiliana che nel 2004 lo ha inserito all'interno dei FIFA100, ovvero la lista dei migliori calciatori della storia, mentre prima del Mondiale del 2006, poi vinto anche grazie a Totti, aveva dichiarato: "E' il migliore giocatore, anche se è sfortunato. Qualche volta si è infortunato, come è anche accaduto nel passato a Zidane".