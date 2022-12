Roma, prosegue il recupero di Wijnaldum tra campo e palestra

L'olandese non vede l'ora di tornare in campo e mettersi a disposizione di Mourinho. Il 15 dicembre il consulto medico per capire l'effettivo andamento del recupero

Prosegue senza intoppi il recupero di Georginio Wijnaldum. A quattro giorni dal consulto medico che svelerà gli effettivi miglioramenti dopo la frattura alla tibia rimediata in allenamento lo scorso agosto, l'olandese tramite il suo account Instagram ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono in palestra. Aumentati i carichi di lavoro per la gamba destra. Il centrocampista è stato infatti immortalato mentre svolgeva esercizi con diversi macchinari, tra cui la "Leg Press", sollecitando in modo particolare la gamba infortunata. Nei giorni scorsi aveva ripreso a correre e a calciare il pallone e il recupero, da lui stesso reso pubblico quasi ogni giorno tramite i social, sembra procedere a gonfie vele. L'obiettivo è quello di partire con la squadra per il ritiro portoghese in programma dal 15 al 22 dicembre in Algarve. Il pensiero fisso, è il ritorno in campo per aiutare la Roma e Mourinho nella seconda parte di stagione.