Roma primavera, Zalewski: “Cortinovis ha fatto il tiro della domenica”

L'amarezza del numero 10 giallorosso: "Stagione sfortunata, dovevamo sfruttare le occasioni e non lo abbiamo fatto"

Non basta alla Roma il gol di Zalewski per approdare in semifinale nel playoff scudetto. Alla fine vince l'Atalanta grazie a una prodezza di Cortinovis all'87' A fine match tutta l'amarezza del numero 10 giallorosso ai canali ufficiali del club: "La delusione è tanta, specialmente per come è andata la partita. Siamo andati sotto, poi con tanta forza siamo rientrati e l'abbiamo riagguantata. Abbiamo avuto l'occasione per chiuderla e non lo abbiamo fatto, è andata così. Cortinovis ha fatto il tiro della domenica e gli è andata bene".