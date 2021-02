Roma Primavera, De Rossi: “Ultimamente andiamo spesso in svantaggio e questo ci condiziona”

Domani alle 15 la Roma Primavera tornerà in campo per affrontare l’Empoli. Queste le parole dell’allenatore romanista Alberto De Rossi ai canali del club: “A parte la partita contro la Juventus, non è che le squadre ci abbiano affrontato a viso aperto. Avevamo una facilità maggiore ad andare in gol, segnavamo spesso nei primi 20′. Ultimamente questo non succede. Anzi, andiamo sotto e diventa tutto più difficile a livello tattico e moralmente. Il nostro rendimento è stato un po’ condizionato, però noi dobbiamo valutare le prestazioni dei ragazzi che sono state molto buone. L’Empoli ha giocatori molto rapidi nel reparto offensivo, perciò servirà una grande partita, migliore dell’ultima”.