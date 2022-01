Roma Primavera, Covid: rinviate le partite contro Cagliari e Juventus

L'aumento dei contagi fa spostare gli appuntamenti previsti dal calendario

"Si comunica che le gare della 15sima giornata di andata del campionato Primavera 1 TIMVISION, programmate per il 7, 8 e 9 gennaio 2022 e le gare dei Quarti di Finale di Primavera TIMVISIO Cup, programmate per il 12 e 13 gennaio 2022, sono rinviate a data da destinarsi". Con questa nota ufficiale, la Lega Serie A annuncia il rinvio degli appuntamenti dei giovani calciatori della Primavera. La Roma di Alberto DeRossi avrebbe affrontato il Cagliari sabato alle ore 11 nel match di campionato. Per ciò che concerne la Coppa Italia invece, la Juventus.