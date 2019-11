Roma Primavera, altro poker: 4-2 all’Inter e tripletta di Estrella

La Roma Primavera cala un altro poker. Dopo il Genoa, la vittima questa volta è l’Inter, avversario di mille sfide negli ultimi anni. Nel primo tempo è uno show di Estrella che segna una tripletta e manda i giallorossi a riposo sul 3-2. La squadra di De Rossi, però, si mostra ancora un po’ fragile di testa. Va avanti di due gol ma si lascia recuperare da Schirò e Fonseca. Nella ripresa la Roma sembra averne di più e più volte va vicina al gol del definitivo 4-2 ma lo trova solamente nove dal termine grazie al gol di Simonetti, entrato poco prima per Providence. Dunque altri tre punti importanti per i capitolini che permettono di staccare in classifica proprio la squadra di Madonna.

LE FORMAZIONI

Inter (3-5-2) : Stanković; Kinkoue, Sottini (dal 52′ Burgio), Ntube; Persyn (dal 75′ Vezzoni), Gianelli (dal 64′ Vergani), Squizzato (dal 52′ Attys), Schirò, Colombini; Mulattieri, Fonseca (dal 75′ Lindkvist)

A disp.: Pozzer (GK), Tononi (GK), Vaghi, Cortinovis, Dimarco, Sami, Bonfanti.

All.: Madonna.

AS Roma(4-3-3) : Cardinali; Parodi, Bianda (dal 12′ Pleśnierowicz), Trasciani (C), Calafiori; Bove, Darboe (Dal 64′ Tripi), Riccardi; Providence (dal 64′ Simonetti), Estrella (dall’81’ Tall), Zalewski (dall’81’ Nigro)

A disp.: Zamarion (GK), Pleśnierowicz, Buttaro, Semeraro, Sdaigui, Bamba, Besuijen, Silipo.

All.: De Rossi.

Arbitro: Zufferli.

Assistenti: Garzelli – Nuzzi.

TABELLINO

Marcatori: 15′-23′-40′ Estrella (Roma), 31′ Schirò (Inter), 36′ Fonseca (Inter), 81′ Simonetti (Roma)

Ammoniti: 25′ Sottini (Inter)

Espulsi:

CRONACA

SECONDO TEMPO

90’+5 – Finisce la partita. Vince la Roma 4-2

90′ – Segnalati 5 minuti di recupero

86′ – Fase confusa di gioco. Entrambe le squadre non riescono a mettere a terra il pallone

81′ – GOOOOOOOOOL DELLA ROMA! Tall tocca il suo primo pallone, scende sulla destra e mette al centro per il tap in di Simonetti che segna il 4-2

80′ – Anche la Roma risponde con due cambi: entrano Nigro e Tall, escono Estrella e Zalewski

75′ – Altri due cambi per l’Inter: escono Persyn e Fonseca, entrano Vezzoni e Lindkvist.

69′ – Cardinali salva la Roma con una grande parata su Mulattieri che aveva fatto tutto da solo entrando in area e scaricando il tiro contro il portiere giallorosso

66′ – Ci prova Riccardi da fuori, fa una buona parata Stankovic che devia

64′ – Terzo cambio per l’Inter: entra Vergani ed esce Gianelli. Doppia sostituzione in casa Roma: entra Tripi ed esce Darboe. Simonetti prende il posto di Providence

62′ – Calafiori va via sulla sinistra, si accentra e prova il tiro in diagonale. Grande parata del portiere dell’Inter

59‘ – Mulattieri e Burgio non arrivano sul cross da sinistra di Colombini. Si salva la Roma con Cardinali

56′ – Ritmi più blandi rispetto al primo tempo

52′ – Riccardi imbuca per Trasciani in area che di testa va vicino al gol del 4-2, ma il centrale giallorosso era in fuorigioco

50′ – Doppio cambio per l’Inter. Escono Sottini e Squizzato, entrano Attys e Burgio.

48′ – Zalewski rientra sul destro e crossa da sinistra sul secondo palo dove non trova né Providence né Estrella per il 4-2

46′ – Inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45’+2 – Finisce il primo tempo: 3-2 per la Roma

45’+1 – Zalewski entra in area dalla destra, carica il destro, ma il pallone finisce alto sopra la traversa

44′ – Segnalati 2 minuti di recupero

40′ – GOOOOOOOOL DELLA ROMA! Avanti ancora la squadra di Alberto De Rossi. Discesa di Providence sulla destra che mette un cross a mezz’altezza in area ed Estrella non sbaglia davanti alla porta. Tripletta per lui!

36′ – PAREGGIA L’INTER! Fonseca raccoglie l’assist dalla sinistra di Colombini. Piatto destro e Cardinali battuto: 2-2.

31′ – GOL DELL’INTER! Schirò riapre la partita con un tiro imprendibile per Cardinali dal limite dell’area

27′ – OCCASIONE ROMA! Bove si inserisce su azione da calcio d’angolo, stacca di testa e anticipa tutti. Pallone di poco alto sopra la traversa

25′ – Ammonito Sottini

23 ‘ GOOOOOOOOOOOOOOL DELLA ROMA! Doppietta di Estrella su assist di Providence dalla destra. Stop e diagonale con il mancino: 2-0

22′ – Cardinali esce dalla propria di rigore e anticipa con i piedi Mulattieri

20′ – Ancora la Roma a tenere il pallino del gioco. L’Inter non riesce a rubare il pallone per ripartire

16′ – Ci prova Riccardi da fuori, conclusione a lato di molto

15′ – GOOOOOOOOL DELLA ROMA! Discesa a sinistra e cross basso sul primo palo per il tap in vincente di Estrella: 1-0 per i giallorossi

12′ – Bianda lascia il campo per infortunio. Dentro Pleśnierowicz

8′ – OCCASIONE INTER! Mulattieri entra in area e tira con il mancino, solo la traversa salva la Roma.

5′ – Providence scende sulla destra, poi lascia a Parodi per il cross, ma il colpo di testa di Zalwski è debole e viene parato facilmente

2′ – Tentativo di Bove dalla distanza murato dall’Inter

1′ – Inizia la partita