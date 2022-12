Roma, prima seduta di allenamento dopo le vacanze. Mourinho: “Al lavoro”

La Roma è tornata in campo questa mattina a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. In settimana la squadra partirà per il Portogallo dove disputerà tre amichevoli per preparare al meglio la ripresa delle partite di Serie A. La prima partita di campionato sarà contro il Bologna il 4 gennaio. A disposizione di Mourinho quasi tutta la rosa ad eccezione dei giocatori impegnati nel mondiale e di Wijnaldum dovrebbe essere a Trigoria domani. Lo Special One ha pubblicato alcune foto su Instagram con la scritta: "Work"