Roma, polveri bagnate in campionato: dopo 11 mesi niente gol in casa

Undici mesi dopo la Roma ci ricasca, per giunta con lo stesso risultato. Dopo ben 16 partite casalinghe in cui la squadra giallorossa era riuscita a siglare almeno un gol, oggi contro l’Atalanta la squadra è rimasta a secco. Non accadeva in campionato dal 20 ottobre scorso, quando la Spal banchettò sul gruppo di Di Francesco chiudendo la sfida con lo stesso parziale di oggi, 0-2. In generale invece l’ultima volta che la Roma non era riuscita a segnare davanti al pubblico amico dell’Olimpico era stato in Champions League, durante la fase a gironi dello scorso anno. In quell’occasione vinse il Real Madrid, sempre per 0 a 2. Oltre al gol in casa, con il risultato di oggi la Roma interrompe anche una striscia di 13 risultati utili consecutivi in campionato. L’ultimo K.O. dei giallorossi risaliva a fine marzo, quando il Napoli vinse 4 a 1 davanti al pubblico giallorosso.