Roma, Pjanic svela: “Potevo andare alla Juve già nel 2014, ma non volevo bruciare le tappe”

Tra le cessioni senza dubbio più dolorose negli ultimi anni, per i tifosi della Roma c’è anche quella di Miralem Pjanic. Soprattutto perché il bosniaco ha scelto una storica rivale come la Juventus, nell’estate del 2016: “Ma avrei potuto firmare due anni (dopo la sua terza stagione in giallorosso, ndc) prima per la Juve, però non volevo bruciare le tappe. A Roma c’era un bell’ambiente, ma poi mi sono detto che era arrivato il momento di entrare nel loro mondo”. In una diretta Instagram con l’ex calciatore Sonny Anderson, Pjanic spiega i motivi che lo hanno spinto a trasferirsi all’Allianz Stadium: “Quando entri nello spogliatoio e vedi i nomi delle leggende, vedi che questo club ha una storia, il dna della vittoria in tutto. Questo club rappresenta la perfezione. Questo club vince perché funziona più degli altri“.