Roma, per Coric e Bianda le vacanze sono finite: il 30 giugno scadono i contratti

Presentati come promesse e pagati 12 milioni, in giallorosso non hanno praticamente mai giocato. Ora potranno cercare fortuna altrove alleggerendo anche il monte ingaggi

Erano stati presentati come promesse del calcio europeo, oggi faticano a trovare una squadra. Di certo non sarà più la Roma. Il 30 giugno, infatti scadranno i contratti di Ante Coric e William Bianda, pagati complessivamente 12 milioni da Monchi nel 2018. Coric, che oggi ha 26 anni, ha giocato soltanto 22 minuti in Serie A dopo essere stato presentato come il nuovo Modric. Dopo vari prestiti tra Almeria, Zurigo e Lubiana è arrivato il momento di lasciare la palestra di Trigoria e cercare una squadra lontano dalla capitale. Ancora più misterioso il percorso di William Bianda, difensore francese classe 2000, che Monchi (su consiglio di Balzaretti) acquistò dalla seconda divisione per 6 milioni più bonus. Giusto qualche apparizione con la Primavera della Roma. E anche andata male. In prima squadra non è mai stato neanche convocato. Nel 2021 era passato al Nancy dove ha disputato anche una discreta stagione senza però essere riscattato. Anche per lui il momento dei saluti è arrivato. Un risparmio totale di poco più di 3 milioni lordi per le casse del club.