Roma, Pellegrini torna in gruppo e scherza: “Dopo il terribile infortunio…”

Lorenzo Pellegrini ha smaltito la forte contusione alla tibia ed è già tornato in gruppo. Il capitano ieri ha svolto lavoro in piscina, mentre oggi è tornato in campo con i compagni. Ha vinto la partitella insieme a Abraham, Kumbulla, Spinazzola e Camara. Il numero 7 ha anche pubblicato la foto sui social e ha aggiunto: "Dopo il terribile infortinio dell'altro giorno... Vincere". Domani la Roma giocherà l'ultima amichevole contro il Waalwijk alle ore 16. Dopo il match tornerà nella capitale e gli allenamenti riprenderanno il 26 dicembre.