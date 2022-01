Pellegrini e Oliveira si godono il centro storico di Roma – FOTO

Il capitano e il nuovo acquisto portoghese erano nel cuore della capitale nell'ultimo giorno di relax. Domani si torna a Trigoria in vista del Genoa

Ultimo giorno di riposo in casa Roma. I 4 giorni di vacanza concessi dal tecnico stanno per finire e domani la squadra rientrerà a Trigoria per preparare la sfida contro il Genoa all'Olimpico. Il capitano Lorenzo Pellegrini, dopo lo stage a Coverciano, tornerà finalmente a disposizione di Mourinho per la partita contro i grifoni ma nel frattempo oggi con la sua famiglia si è goduto una passeggiata nel centro storico a via del Corso. Anche Sergio Oliveira ha scelto il cuore della città: via Condotti. Con lui la moglie Cristina Pereira. Non è la prima volta che il calciatore portoghese ha scelto di immortalare i reperti più significativi della capitale. Il giorno successivo il suo approdo in giallorosso infatti, si è recato dalle parti del Colosseo.