Roma-Parma, i Friedkin all’Olimpico con la mascherina col vecchio stemma – FOTO

Dan e Ryan Friedkin sono allo stadio Olimpico per Roma-Parma. Fin qui nessuna notizia, ma ai più attenti non è sfuggito un dettaglio: i due nuovi proprietari del club giallorosso sono in tribuna con addosso la mascherina con il vecchio stemma della società . Una scelta probabilmente non casuale e che va in direzione delle ultime indiscrezioni che davano come possibile il ritorno del logo tanto reclamato da una parte della tifoseria che potrebbe riapparire sulla seconda maglia della prossima stagione. In più stamattina il gruppo Roma della curva Sud è stata a Trigoria per incitare la squadra al momento della partenza del pullman.

Nelle scorse settimane Fienga ha incontrato l’avvocato Contucci che ha rappresentato una delegazione dei tifosi che avevano firmato una petizione per rivedere lo stemma eliminato nel 2013. Dalla curva Sud più volte sono arrivati ​​inviti tramite messaggi e striscioni (l’ultimo il 27 settembre) per la nuova società con l’invito chiaro di ritornare alla lupa con la scritta ASR.